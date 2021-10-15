توقيف ضابط يدير صفحات تواصل تسيء لقادة وزارة الدفاع

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الجمعة، بإيقاف ضابط يدير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لقيادات عسكرية كبيرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة من الاستخبارات العسكرية قامت بإيقاف وإيداع ضابط برتبة مقدم في سجن الاستخبارات العسكرية.

وأضاف المصدر؛ أن الضابط كان يدير صفحات على مواقع الاجتماعي تسيء لقيادات كبيرة في وزارة الدفاع.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية أحدى تشكيلات وزارة الدفاع العراقية ذكرت في وقت سابق من يوم الجمعة أنها رصدت تعليقات وكتابات منسوبة لعدد من المنتسبين إلى الوزارة تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيها إساءة للجيش العراقي وقادته.