توقيف ضابط وعناصر دورية للشرطة إثر مشاجرتهم مع موكب حسيني بالسماوة

شفق نيوز - المثنى

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بتوقيف عناصر دورية تابعة للشرطة المحلية على خلفية دخولهم في مشاجرة مع أصحاب موكب حسيني في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم توقيف ضابط وثلاثة أفراد من عناصر دوريته على ذمة التحقيق في مدينة السماوة.

وعزا المصدر، أسباب توقيف أولئك العناصر الامنية الى دخولهم بشجار بالأيدي مع أصحاب موكب حسيني على طريق (السماوة - الوركاء)، وقيام أحد افراد الدورية الامنية من شرطة العقود بإطلاق النار في الهواء لتفريق المواطنين الذين تجمعوا حول الدورية.

وتابع المصدر، القول إن سبب الخلاف بين أصحاب المواكب والدورية الامنية يعود الى مكان (نصب الموكب الحسيني).