سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توقيف ضابط وجنود عراقيين بتهمة قتل متظاهرين في الناصرية

Category: أمـن

Date: 2021-04-05T09:06:51+0000
توقيف ضابط وجنود عراقيين بتهمة قتل متظاهرين في الناصرية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق الناصرية، يوم الاثنين، أمراً بتوقيف ضابط وعدد من الجنود بتهمة قتل المتظاهرين، خلال الاحتجاجات.

وذكر مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، أن اوامر التوقيف شملت ضابطاً برتبة عقيد في الجيش العراقي، وثلاثة جنود من حمايته الشخصية بتهمة مقتل عدد من المتظاهرين في محافظة ذي قار في تشرين الثاني لعام 2019.

وفي أواخر عام 2019، تحوّل الإحباط العام من سوء الخدمات والبطالة والفساد إلى حركة مناهضة للحكومة غير مسبوقة في جنوب العراق وكذلك في العاصمة بغداد.

وقُتل ما يقرب من 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال أعمال عنف شهدتها التظاهرات وأيضًا في عمليات اغتيال استهدفت نشطاء.

related

بسبب كورونا .. الجيش العراقي ينسب العمل بنظام الاجازات بتسع نقاط

Date: 2020-03-21 13:01:05
بسبب كورونا .. الجيش العراقي ينسب العمل بنظام الاجازات بتسع نقاط

هجوم لداعش يوقع ضحايا بينهم قائد عسكري عراقي كبير

Date: 2020-07-28 20:48:08
هجوم لداعش يوقع ضحايا بينهم قائد عسكري عراقي كبير

إصابة ضابط كبير بالجيش العراقي بهجوم لتنظيم داعش

Date: 2020-11-29 16:55:24
إصابة ضابط كبير بالجيش العراقي بهجوم لتنظيم داعش

الجيش العراقي يحبط هجوماً لداعش على اطراف قضاء خانقين

Date: 2020-08-25 17:59:39
الجيش العراقي يحبط هجوماً لداعش على اطراف قضاء خانقين

بمشاركة طيران دولي.. قتلى من داعش بعملية عسكرية للجيش العراقي قرب الموصل (صور)

Date: 2021-03-09 06:49:58
بمشاركة طيران دولي.. قتلى من داعش بعملية عسكرية للجيش العراقي قرب الموصل (صور)

الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب العمال حاولوا إدخال أسلحة وقنابل لكوردستان

Date: 2020-11-18 08:51:24
الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب العمال حاولوا إدخال أسلحة وقنابل لكوردستان

نشر اطواق مسلحة من الجيش والشرطة حول ساحة الحبوبي في الناصرية

Date: 2020-11-30 06:59:30
نشر اطواق مسلحة من الجيش والشرطة حول ساحة الحبوبي في الناصرية

مقتل واصابة ثلاثة جنود عراقيين في نينوى

Date: 2019-09-07 10:51:56
مقتل واصابة ثلاثة جنود عراقيين في نينوى