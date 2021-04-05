توقيف ضابط وجنود عراقيين بتهمة قتل متظاهرين في الناصرية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق الناصرية، يوم الاثنين، أمراً بتوقيف ضابط وعدد من الجنود بتهمة قتل المتظاهرين، خلال الاحتجاجات.

وذكر مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، أن اوامر التوقيف شملت ضابطاً برتبة عقيد في الجيش العراقي، وثلاثة جنود من حمايته الشخصية بتهمة مقتل عدد من المتظاهرين في محافظة ذي قار في تشرين الثاني لعام 2019.

وفي أواخر عام 2019، تحوّل الإحباط العام من سوء الخدمات والبطالة والفساد إلى حركة مناهضة للحكومة غير مسبوقة في جنوب العراق وكذلك في العاصمة بغداد.

وقُتل ما يقرب من 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال أعمال عنف شهدتها التظاهرات وأيضًا في عمليات اغتيال استهدفت نشطاء.