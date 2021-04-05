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توقيف ضابط كبير في النجف بتهمة "التواطؤ" مع خاطفين

Category: أمـن

Date: 2021-04-05T16:04:22+0000
توقيف ضابط كبير في النجف بتهمة "التواطؤ" مع خاطفين

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع في محافظة النجف، يوم الاثنين، عن توقيف ضابط كبير في الشرطة بتهمة ابتزاز شخص خطف فتاة في المحافظة، وتغيير نوع الجريمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " تفاصيل الحادثة بدأت بتاريخ 3/4/2021, حينما صدر استعلام من السيطرة المركزية بوجود حالة خطف لفتاة في احدى قرى المحافظة، وتم تشكيل فريق العمل من قبل مركز مكافحة الوفاء، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى الخاطفين واعتقالهم وتحرير الفتاة".

واضاف "اثناء التحقيق مع الخاطفين تبين ان احدهم عشيق الفتاة"، مبينا ان "ضباط المركز استغلوا الامر وقاموا بابتزاز الخاطف بمبالغ مالية كبيرة وتغيير أقواله مع الفتاة وتحويل الجريمة من الخطف الى مشاجرة".

واشار المصدر الى أن "معلومات وصلت لقائد شرطة المحافظة بتفاصيل الاتفاق، فقام على الفور بإعفاء مدير مكتب المكافحة وهو برتبة عميد، وإيداع الضابط المتورط والمنتسبين بالامر في التوقيف".

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