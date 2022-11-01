توقيف ضابط ظهر بمقابلة متلفزة تحدث فيها عن ترويج المخدرات في الأقسام الداخلية بالجامعات

شفق نيوز/ أوقفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، العقيد عمار مزاحم المنسوب إلى مديرية شرطة محافظة ديالى قسم مكافحة المخدرات وذلك بعد خروجه في مقابلة متلفزة تحدث فيها عن ترويج المخدرات في الاقسام الداخلية للجامعات في البلاد

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه العقيد عمار مزاحم تم توقيفه بعد ظهوره على احدى القنوات الفضائية يتحدث عن موضوع لاصحة له بخصوص ترويج المخدرات في الاقسام الداخلية في الجامعات، مبينا أن هذه العقوبة تعتبر توبيخية.

وأثارت مقابلة العقيد عمار مزاحم ردود أفعال كبيرة من على منصات التواصل الاجتماعي إذ ابدى مدونون مخاوفهم على أبنائهم وبناتهم من الطلبة الجامعيين مطالبين السلطات الأمنية بالتحرك الجدي إزاء هذا الموضوع.

بدورها المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على ما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ترويج المخدرات في الأقسام الداخلية في الجامعات.

نوهت المديرية العامة في بيان اليوم، إلى عدم صحة هذه المعلومات والأخبار وأكدت على تواصلها مع جميع الجامعات العراقية الحكومية والأهلية.