توقيف دورية للشرطة بعد دهس ضابط رفيع بالاستخبارات العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، مساء الأربعاء، بمصرع ضابط برتبة نقيب في الاستخبارات العسكرية، نتيجة حادث دهس تسببت به عجلة تابعة لشرطة النجدة وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطا برتبة نقيب لقي مصرعه بحادث سير وقع أمام بوابة جامعة كركوك وسط المحافظة، حيث كان الضابط يروم عبور الشارع وجاءت سيارة تابعة لشرطة النجدة ودهسته وتسبب عنها وفاته في الحال".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة نقلت جثة الضابط لدائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي العام، وقامت قوة من الشرطة بفتح تحقيق واحتجاز أفراد الدورية لتورطهم في الحادثة".

في شأن آخر، أخبر المصدر، الوكالة بأن "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً ويدعى (غيث وليد) صُعق بالتيار الكهربائي أثناء العمل، وتسبب عنها وفاته في الحال، وتم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة".