العراق وإسبانيا يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة

شفق نيوز/ رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "وقّع الاتفاقية عن الجانب العراقي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فيما وقّعها عن الجانب الإسباني وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا".

وتأتي الاتفاقية، وفق البيان، في إطار سعي البلدين إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الأمني.

وأشار البيان، إلى أن بنود الاتفاقية تشمل التعاون في مكافحة الإرهاب، والجرائم الجنائية، وجرائم تصنيع المخدرات، والاتجار بالبشر، والابتزاز، وغيرها.

كما تنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا ووسائل التحقيق الجنائي، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية والعلمية، وإرسال فرق فنية متخصصة بين الجانبين.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد استقبل وزير الداخلية الإسباني مارلاسكا، الذي نقل تحيات رئيس الحكومة الإسبانية، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز التعاون البنّاء مع العراق.

وأكد السوداني خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين العراق وإسبانيا، والتي شهدت تطوراً على مختلف المستويات عقب زيارته إلى العاصمة مدريد في تشرين الثاني الماضي، مشدداً على المضي في الشراكة الثنائية في مجالات عدة، من أبرزها قطاع النقل.

وأمس الثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع هذه الاتفاقية.