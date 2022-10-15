توضيح من شرطة كربلاء حول إسقاط طائرة مسيرة

شفق نيوز/ أصدرت مديرية شرطة محافظة كربلاء والمنشآت، يوم السبت، توضيحاً حول إسقاط طائرة مسيرة من قبل فصيل "سرايا السلام" في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً كاذباً بعنوان (سرايا السلام تسقط طائرة مسيرة في كربلاء)، وهنا توضح مديرية شرطة كربلاء أن الخبر كاذب وعاري عن الصحة".

ودعا البيان، وسائل الإعلام وكذلك الإعلاميين الى أن "تكون صفحاتهم الشخصية منبراً لنشر الأخبار الحقيقية من المصادر الرسمية".

ويعد "سرايا السلام" الجناح المسلح للتيار الصدري، وهو أحد فصائل الحشد الشعبي.