توضيح من الإعلام الأمني على "أشتباكات مسلحة مع تنظيم داعش ببغداد"

شفق نيوز/ دحضت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، المعلومات التي تحدثت عن وقوع اشتباكات مسلحة في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الخلية العميد مقداد ميري: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود (اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب مع عصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية ببغداد) إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً تفصيلاً. كما نؤكد على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً واعتماد المواقع الموثوقة".