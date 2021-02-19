توضيح من السلطات العراقية حول السائق الذي أضرم النار بجسده .. فيديو وصور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة إخماد حريق مفتعل من قبل سائق عجلة أُجرة في محافظة كركوك بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه إجراءات حظر الشامل للتجوال.

وأشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى إخماد حادث حريق من قبل مركز كركوك الاول في عجلة نوع "إنبالة" أجرة في رأس الجسر مركز المحافظة حيث تم إخماد الحريق بكل سرعة ومهنية عالية دون توسع الحريق إلى باقي اجزاء العجلة.

ونوه البيان إلى إنقاذ صاحب العجلة كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة (معوق)، مضيفا أن أسباب الحريق متعمد من قبل صاحب العجلة لتغريمه من قبل مفارز المرور بسبب كسر الحظر وعلى اثره اصيب صاحب العجلة بحروق بسيطة وتم نقله الى مستشفى كركوك العام من قبل مفارز النجدة.

تتمة..