توضيح من الدفاع بشأن "عودة نظام البديل" للإجازات

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الدفاع العراقيّة، يوم السبت، توضيحاً بشأن "عودة نظام البديل" لإجازات المنتسبين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية كتاباً مزوراً بخصوص موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة نظام البديل للإجازات".

وأكدت الوزارة أن "هذا الكتاب غير صحيح ومزور، وإن أي خبر يخص مقاتلي الجيش سيتم نشره عبر الموقع الرسمي للوزارة (www.mod.mil.iq) ومن خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك_ التويتر_ الانستغرام - تيليغرام - يوتيوب - فايبر - سناب شات) باسم (وزارة الدفاع العراقية) والتي تعد المنبر الإعلامي الوحيد والرسمي لنقل أخبار ونشاطات الوزارة ومنتسبيها".