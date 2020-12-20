توضيح من الداخلية العراقية حول حادثة "زهراء وحوراء"

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاحد، توضيحاً حول حادثة مقتل الشقيقتين "زهراء وحوراء" في العاصمة بغداد.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "حادثة قتل الفتاتين زهراء وحوراء علي يد شقيهم المخمور حدثت ضمن مدينة الصدر، (شرقي بغداد)".

وأوضح معن، أن "القاتل ادعى ان جريمة القتل هي حادثة الشرف"، مبيناً أن "المعلومات تشير الى ان الحادثة نفذها تحت تأثير الكحول".

ويأتي توضح الداخلية بعد انتشار موضوع مقتل الشقيقتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.