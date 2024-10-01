توضيح أمني لشفق نيوز حول "استهداف عين الأسد" في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، بطبيعة استهداف قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي العراق، بالتزامن مع الهجمة الصاروخية التي أطلقتها إيران على إسرائيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله بسقوط صاروخ في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، غير صحيح، وما حصل هو سقوط خزان وقود لأحد الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل، وسقط في أرض خالية على مسافة بعيدة عن القاعدة".

وأكد أن "ما حصل لم يشكل أي خطر إذ أن الخزان لا يحمل أي مواد متفجرة، وحالياً الجهد الهندسي يقوم برفعه".

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبراً عن تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من مساء اليوم، عن ضرب أهداف عسكرية مهمة في قلب اسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك رداً على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس الإيراني في سوريا ولبنان عباس نيلفوروشان.