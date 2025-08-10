توضيح أمني على أنباء وفاة "لاند": على قيد الحياة وحبسه مستمر

شفق نيوز- بغداد

قال مصدر أمني، يوم الاثنين، إن الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المدعو نصر مقصود عبود الملقب بـ"لاند" لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن القضاء العراقي كان قد أصدر حكماً بالحبس أربعة أشهر بحق "لاند" بعد إدانته بالمحتوى الهابط، وذلك استناداً إلى إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، وهو ما زال موقوفاً لإتمام محكوميته.

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على صاحب "صالون لاند" في بغداد بتاريخ السابع من تموز/يوليو الماضي في إطار حملة وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى المستمرة منذ شباط/فبراير 2023 لملاحقة من يُتهمون بنشر محتوى "يتعارض مع العادات والتقاليد"، وهي الحملة التي أثارت جدلاً بين من يراها ضرورة لحماية المجتمع، ومن يحذّر من تحولها إلى أداة لتقييد حرية التعبير.