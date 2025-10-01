توضيح أمني بشأن "أصوات انفجارات" سُمعت في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن "أصوات الانفجارات" التي سُمعت في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الأصوات التي سُمعت هذا المساء في مناطق الكرخ هي ألعاب نارية أُطلقت بمناسبة افتتاح معرض الصناعات العراقية التابع إلى وزارة الصناعة والمعادن، ولا صحة لما يشاع بخلاف ذلك".

ودعت قيادة العمليات المواطنين إلى "عدم الإنجرار وراء الشائعات، والاطمئنان إلى أن الأجواء في العاصمة بغداد آمنة ومستقرة".