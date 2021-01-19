سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توضيح عراقي- أمريكي على تفجيرات شمالي بابل

Category: أمـن

Date: 2021-01-19T06:03:37+0000
توضيح عراقي- أمريكي على تفجيرات شمالي بابل

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تعرض القطعات الأمنية العراقية لاستهداف شمالي بابل.

وذكرت الخلية في بيان، "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة أمس".

وأضاف "في الوقت الذي ننفي فيه هذا الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".

وتضارب الأنباء بشأن قصف امريكي استهدف مواقع للجيش العراقي أو فصائل شيعية في منطقة "جرف النصر"- جرف الصخر-، شمالي بابل.

من جانبه قال  المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان في تغريدة، "انفجارات تم الإبلاغ عنها في وقت سابق اليوم على بعد 40 ميلاً خارج بغداد في بلدة جرف صخر لم تكن نتيجة عمل عسكري أمريكي".

https://twitter.com/CENTCOM/status/1351401432747012098

 

related

بابل.. حرق مقر "بدر" ومنزل ومكتب نائبين لكتلة العامري

Date: 2019-10-27 20:15:28
بابل.. حرق مقر "بدر" ومنزل ومكتب نائبين لكتلة العامري

نشوب حريق في سجن "ابو غريب" ببغداد وفي كلية الحلة الجامعة في بابل

Date: 2020-05-18 12:05:12
نشوب حريق في سجن "ابو غريب" ببغداد وفي كلية الحلة الجامعة في بابل

خلية الإعلام الأمني تكشف طبيعة تفجيرات بابل

Date: 2021-01-19 06:45:01
خلية الإعلام الأمني تكشف طبيعة تفجيرات بابل

جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

Date: 2019-11-30 17:30:31
جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

صور.. محتجون غاضبون يحرقون منزل نائب في ذي قار

Date: 2019-10-29 20:56:31
صور.. محتجون غاضبون يحرقون منزل نائب في ذي قار

قوة مشتركة تنفذ انزالا جويا وتعتقل قياديا في الحشد غربي العراق

Date: 2020-02-24 06:08:39
قوة مشتركة تنفذ انزالا جويا وتعتقل قياديا في الحشد غربي العراق

للمرة الثالثة.. حرق منزل مسؤول جنوبي العراق

Date: 2020-01-27 17:19:08
للمرة الثالثة.. حرق منزل مسؤول جنوبي العراق

الحشد الشعبي في نينوى يعلن "معالجة" طائرة مسيرة مجهولة

Date: 2019-08-26 18:30:37
الحشد الشعبي في نينوى يعلن "معالجة" طائرة مسيرة مجهولة