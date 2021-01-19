توضيح عراقي- أمريكي على تفجيرات شمالي بابل

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تعرض القطعات الأمنية العراقية لاستهداف شمالي بابل.

وذكرت الخلية في بيان، "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة أمس".

وأضاف "في الوقت الذي ننفي فيه هذا الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".

وتضارب الأنباء بشأن قصف امريكي استهدف مواقع للجيش العراقي أو فصائل شيعية في منطقة "جرف النصر"- جرف الصخر-، شمالي بابل.

من جانبه قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان في تغريدة، "انفجارات تم الإبلاغ عنها في وقت سابق اليوم على بعد 40 ميلاً خارج بغداد في بلدة جرف صخر لم تكن نتيجة عمل عسكري أمريكي".

https://twitter.com/CENTCOM/status/1351401432747012098