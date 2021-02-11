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توضيح عراقي حول استهداف فصائل موالية لإيران عند الحدود مع سوريا

Category: أمـن

Date: 2021-02-11T10:52:38+0000
توضيح عراقي حول استهداف فصائل موالية لإيران عند الحدود مع سوريا

شفق نيوز/ نفى مدير منفذ القائم الحدودي الذي يربط العراق من الجهة الغربية بسوريا اللواء شيركو، يوم الخميس، الاخبار التي تناولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الإعلامية، حول وقوع انفجار قرب المنفذ.

وأكد شيركو، لوكالة شفق نيوز"، أن "الانفجار حدث في الأراضي السورية ويبعد عن الأراضي العراقية عشرات الكيلو مترات، ولم يتسبب باي أضرار بالجانب العراقي".

وطالب شيركو الوكالات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بـ"ضرورة توخي الحذر من نشر الشائعات، والتأكد من صحة الخبر قبل نشره، كون هذه الأخبار تتسبب بإعاقة عمل المنافذ".

وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ يوم الخميس، بأن شحنة للاسلحة تابعة للفصائل الموالية لإيران تعرضت لضربة جوية "مجهولة".

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "قصفا جويا طال شحنة أسلحة للميليشيات الموالية لإيران عند الحدود السورية - العراقية، شرقي دير - الزور".

دون تحديد الجهة التي نفذت الضربة الجوية، وإن كانت هناك خسائر بشرية.

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