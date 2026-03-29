توضيح رسمي لحادث تشييع ميسان: إصابة ضابط ومنتسبين واعتقال 3 متهمين

شفق نيوز- ميسان

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأحد، إصابة ضابط ومنتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية جراء حادث إطلاق نار وقع أثناء مراسم تشييع في محافظة ميسان.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع عند الساعة 20:30 مساءً، عندما تعرضت مفرزة تابعة للفوج الثاني في اللواء 11 (الفرقة الرابعة – الشرطة الاتحادية) إلى إطلاق نار من قبل عدد من الأشخاص المشاركين في التشييع".

وأضاف أن "الحادث جاء عقب محاولة القوات الأمنية منع إطلاق العيارات النارية خلال المراسم، ما أدى إلى وقوع الاشتباك وإصابة ضابط ومنتسبين اثنين".

وأشار البيان، إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين في الحادث، وتم تسليمهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

يذكر أن مصدراً أمنياً قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بإصابة 6 منتسبين، بعد اشتباكهم مع مشيعين، على إثر منعهم من إطلاق النار عشوائيا في ميسان.