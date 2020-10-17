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توضيح رسمي حول "صدامات" بين قوات امنية واستهداف الخضراء بصواريخ

Category: أمـن

Date: 2020-10-17T20:21:44+0000
توضيح رسمي حول "صدامات" بين قوات امنية واستهداف الخضراء بصواريخ

شفق نيوز/ اصدرت العمليات المشتركة العراقية، يوم السبت، توضيحاً حول حدوث اشتباكات بين قوات امنية واستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصواريخ.

وقالت قيادة العمليات، في بيان ورد عبر خلية الاعلام الامني، إنها "تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".

وأوضحت أنها "تنفي في الوقت ذاته الأنباء عن وجود استهداف بالصواريخ للمنطقة الخضراء ببغداد"، داعية الجميع الى "الإبتعاد عن نقل الشائعات ونشرها".

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، إن اشتباكاً مسلحاً اندلع، بين افراد من الجيش العراقي وآخرين من الحشد الشعبي في منطقة الرفيعات بمحافظة صلاح الدين".

وعزا المصدر سبب الاشتباك إلى "حدوث اشتباه خاطئ من مصدر اطلاق النار خلال هجوم لداعش على قوات الحشد في المنطقة".

وأوضح المصدر، أن "الامور عادت الى نصابها، وواجه كلا من الحشد والجيش تعرضاً لتنظيم داعش في تلك المنطقة"، مبيناً أن "صد التعرض الارهابي اسفر عن اربع اصابات بين افراد الحشد".

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