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توضيح رسمي بشأن دوي إطلاقات مدافع في المنطقة الخضراء

Category: أمـن

Date: 2021-01-04T08:13:23+0000
توضيح رسمي بشأن دوي إطلاقات مدافع في المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الاثنين، عن بدء الاستعدادات لإحياء ذكرى تأسيس الجيش العراقي التي تصادف بعد يوم غد الأربعاء.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تمر علينا ذكرى عزيزة وهي ذكرى تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني"، مضيفاً أن الاستعدادات تجري لإحياء هذه المناسبة.

وبين رسول أنه ستجري اليوم ممارسة بإطلاقات مدفعية صوتية داخل المنطقة الخضراء ببغداد "لذلك نسترعي الانتباه".

وتصادف في السادس من كانون الثاني الجاري الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الذي تأسس في 6 كانون الثاني 1921.

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