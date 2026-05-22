توضيح رسمي بشأن حادثة الانهيار الأخيرة في ديالى يؤكد مصرع شخصين

أكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم الجمعة، مصرع شخصين جراء انهيار غرفة قديمة متروكة تقع خلف بناية دار ضيافة المحافظة، مشيرةً إلى أن الغرفة كانت آيلة للسقوط نتيجة ارتفاع مناسيب مياه نهر ديالى وتأثر أساساتها بالمياه، "وليس برجاً أمنياً كما أُشيع".

وأوضحت القيادة في بيان أن عدد المتواجدين في مكان الحادث كان ستة أشخاص، حيث أسفر الحادث عن وفاة مواطنين اثنين، وإصابة شخصين بجروح مختلفة تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما كانت الحالة الصحية للشخصين الآخرين جيدة، مؤكدةً مباشرة مفارز مركز شرطة التحرير باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بشأن الحادث.

ودعت قيادة الشرطة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تسبب البلبلة بين المواطنين.

من جهته أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن الغرفة كانت تُستخدم سابقاً كبرج للمراقبة الأمنية، وفي وقت سابق أفاد المصدر ذاته بمصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، جراء انهيار برج مراقبة خرساني قديم بمحيط دار ضيافة محافظة ديالى في مدينة بعقوبة.