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توضيح رسمي بشأن تقطيع جثة عراقي بطريقة مروعة

Category: أمـن

Date: 2021-01-10T21:01:37+0000
توضيح رسمي بشأن تقطيع جثة عراقي بطريقة مروعة

شفق نيوز/ نفت الخلية النفسية الاستراتيجية في مستشارية الامن  القومي العراقي، حقيقة مقطع فيديو يظهر التمثيل بجثة المسعف حيدر ياسر الذي اغتيل على يد مجهولين في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر بيان للخلية "مقطع الفيديو الذي تم تداوله والتي تظهر فيه جثة تم تقطيعها تعود لشخص أسمه "هاني خضير" يعمل كبائع للغاز من قضاء المسيب في محافظة بابل حيث تم ارتكاب الحادثة في ليلة رأس السنة الجديدة".

وأضاف "حيث استطاعت شرطة محافظة بابل خلال ٧٢ ساعة من إلقاء القبض على ثلاث أشخاص مرتبطين بالحادثة منهم المتهم الذي قام بارتكاب جريمة تقطيع الجثة والذي القي القبض عليه في قضاء الشامية في محافظة الديوانية".

وأوضح "أما الشاب حيدر ياسر المعاون الطبي وجدت جثته يوم ٦/١/٢٠٢١ في نهر في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار".

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