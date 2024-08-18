توضيح رسمي.. انذار "الأحد" في العراق لا يشمل جميع القطعات الأمنية والعسكرية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، دخول القطعات العسكرية بحالة إنذار بدءا من اليوم الأحد ولغاية انتهاء الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم الأحد المقبل 25 آب الجاري.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "دخول القطعات بحالة الإنذار جاء بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة"، موضحاً أن "هذا الإنذار يشمل فقط القطعات المشتركة في عملية تأمين زيارة الأربعين، وليس كل القطعات الأمنية والعسكرية".

وطمأن الخفاجي أنه "لا توجد مخاوف من أي خروقات والوضع تحت السيطرة بشكل كامل"، لافتاً إلى أن "باقي القطعات الأمنية والعسكرية تمارس اعمالها بانسيابية ومرونة عالية وتجري عمليات استباقية ضمن قواطعها".

ويوم الثلاثاء الماضي، 13 آب 2024، أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بدخول القوات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، حالة الانذار "ج" حتى انتهاء مراسيم الزيارة الأربعينية.

ويشارك في الزيارة الأربعينية في كل عام ما يقارب الـ15 إلى 17 مليون زائر، بحسب ما تعلن عنه العتبات المسؤولة عن الزيارة، منهم 5 ملايين زائر أجنبي اغلبيتهم من إيران.

ويحيي المسلمون الشيعة، ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على "عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في "واقعة الطف" على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.