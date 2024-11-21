توضيح جديد بشأن موعد انتهاء حظر التجوال في العراق

شفق نيوز/ أصدرت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، مساء الخميس، توضحياً حول موعد انتهاء حظر التجوال الذي بدأ سريانه منذ منتصف ليل الثلاثاء وما يزال مستمراً حتى الآن.

وقال الناطق باسم اللجنة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لغاية الآن لم يتم إتخاذ القرار النهائي بشأن رفع حظر التجوال من عدمه والخاص بإجراء عملية التعداد".

وأضاف ميري، أن "القرار في هذا الأمر يخضع لتقديرات وزارة التخطيط، وسيتم إعلام المواطنين بعد الساعة العاشرة من مساء اليوم، بالقرار النهائي".