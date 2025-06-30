توزيع أراضٍ زراعية يثير توتراً أمنياً في منطقة نائية بذي قار (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت منطقة نائية بقضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، توتراً امنياً على خلفية توزيع قطع من الأراضي الزراعية التابعة لهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من أفراد عشيرة الخشاب تظاهروا امام انظار القوات الامنية بعد توزيع أكثر من 700 دونم زراعي تابعة لهم كقطع اراضي زراعية.

وبحسب مراسلنا، فإن المتظاهرين هددوا المحافظ الحالي مرتضى الأبراهيمي الذي ينتمي إلى عشيرة جارة لهم بالتحيز لأفراد عشيرته وعدم توزيع الأراضي الزراعية التابعة لهم كقطع اراضي أسوة بهم.