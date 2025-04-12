توجيه من السوداني بعد "تعذيب وقتل" شاب بوحشية في سامراء

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث العثور على جثة شاب في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "على خلفية الحادث الذي وقع شرقي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين والعثور على جثة أحد الشباب وانتشال عجلته من داخل النهر، فقد وجه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات الصلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث وتقديم تقرير مفصل أمام أنظاره".

وأكدت الخلية، أن "العمل مازال مستمراً من قبل الأجهزة الأمنية الفنية وخبراء الأدلة الجنائية والمختصين للوقوف على جميع تفاصيل هذا الحادث ومعرفة الأسباب الحقيقية له".

وأمس الجمعة، أفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية عثرت على جثة الشاب (ز، ط، ا، ا) في العقد الثاني من العمر عليها آثار تعذيب، وكانت مرمية على قارعة طريق قرب منطقة بنات الحسن شرق سامراء (50 كم شرق صلاح الدين)".

وأضاف أن، "الجثة تعرضت إلى تعذيب وحشي عن طريق سكب مادة (التيزاب) الحارقة عليها"، مبيناً أن "الشاب تمت تصفيته بطلقات نارية وكانت الجثة معصوبة الأعين وموثوقة اليدين".

وأشار المصدر إلى أن "الشرطة حضرت إلى موقع الجثة وتم نقل الجثة للطب العدلي في مستشفى سامراء".

وتابع المصدر أن "التحقيقات الأولية تشير الى أن الشاب كان قد اختطف من قبل مجهولين قبل نحو ثلاثة أيام، ولم يعلم اهله أنه مخطوف، وقاموا بالابلاغ عن فقدان الاتصال به".