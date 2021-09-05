سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توجيه من الجيش العراقي بشأن تدريب الطيارين على المقاتلات

Category: أمـن

Date: 2021-09-05T14:10:36+0000
توجيه من الجيش العراقي بشأن تدريب الطيارين على المقاتلات

شفق نيوز / أصدرت رئاسة أركان الجيش العراقي، يوم الأحد، توجيهات عدة لضمان استمرارية وإدامة تدريب التلاميذ على خط المقاتلات، واستثمار الأموال المخصصة لهذا الأمر بصورة صحيحة.

وشدد أمين السر الأقدم في الرئاسة، الفريق الركن سمير عبد الكريم جاسم، بحسب وثيقة صادرة عن مكتبه بتاريخ 24 آب 2021، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، على ضرورة "التريث في شراء طائرات تدريب ابتدائي جديدة، وانتظار حسم موضوع طائرات lasta-95، وكذلك لتوفر البديل وهي طائرات (سنرنا) بعدد ١٢ طائرة".

ووجه جاسم، بـ"حسم الموضوع الفني لطائرات lasta-95 مع الجانب الصربي، وتزويد الرئاسة بتقارير فنية مفصلة من قبل قيادة القوة الجوية".

related

صور.. الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية بصحراء الرطبة ويداهم وكرا لداعش

Date: 2020-12-16 13:19:44
صور.. الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية بصحراء الرطبة ويداهم وكرا لداعش

الجيش العراقي يقتل مهربا ويشتبك مع اخرين قرب الحدود السورية

Date: 2019-06-03 07:29:42
الجيش العراقي يقتل مهربا ويشتبك مع اخرين قرب الحدود السورية

الجيش العراقي يعلّق على مخاوف نشوب صدام مسلح مع مقاتلين كورد

Date: 2020-11-25 09:43:59
الجيش العراقي يعلّق على مخاوف نشوب صدام مسلح مع مقاتلين كورد

الكاظمي يعيّن ثلاثة قادة كبار جدد للجيش العراقي

Date: 2020-07-29 15:39:02
الكاظمي يعيّن ثلاثة قادة كبار جدد للجيش العراقي

مصرع وإصابة 4 جنود بحادث سير في النخيب

Date: 2021-04-29 17:23:31
مصرع وإصابة 4 جنود بحادث سير في النخيب

تمهيداً للتنسيق المشترك مع البيشمركة.. الجيش العراقي ينتشر بين ديالى وكوردستان

Date: 2020-07-25 07:14:37
تمهيداً للتنسيق المشترك مع البيشمركة.. الجيش العراقي ينتشر بين ديالى وكوردستان

الجيش العراقي يكرم جنوداً احبطوا هجوما بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد

Date: 2021-06-09 11:07:17
الجيش العراقي يكرم جنوداً احبطوا هجوما بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد

سقوط ضحية على الأقل من الجيش العراقي بهجوم لداعش في قضاء مخمور

Date: 2021-09-01 22:03:11
سقوط ضحية على الأقل من الجيش العراقي بهجوم لداعش في قضاء مخمور