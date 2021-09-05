توجيه من الجيش العراقي بشأن تدريب الطيارين على المقاتلات

شفق نيوز / أصدرت رئاسة أركان الجيش العراقي، يوم الأحد، توجيهات عدة لضمان استمرارية وإدامة تدريب التلاميذ على خط المقاتلات، واستثمار الأموال المخصصة لهذا الأمر بصورة صحيحة.

وشدد أمين السر الأقدم في الرئاسة، الفريق الركن سمير عبد الكريم جاسم، بحسب وثيقة صادرة عن مكتبه بتاريخ 24 آب 2021، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، على ضرورة "التريث في شراء طائرات تدريب ابتدائي جديدة، وانتظار حسم موضوع طائرات lasta-95، وكذلك لتوفر البديل وهي طائرات (سنرنا) بعدد ١٢ طائرة".

ووجه جاسم، بـ"حسم الموضوع الفني لطائرات lasta-95 مع الجانب الصربي، وتزويد الرئاسة بتقارير فنية مفصلة من قبل قيادة القوة الجوية".