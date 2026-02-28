توجيه عاجل من الداخلية: تجنبوا التجمعات فوراً وابتعدوا عن الأجسام الغريبة

شفق نيوز- بغداد

دعت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وتجنب التجمعات، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وذكر تطبيق "عين العراق"، التابع لوزارة الداخلية في رسالة موجهة للمواطنين: "في حال مشاهدة أي أجسام غريبة أو مقذوفات أو بقايا أجسام ساقطة، يُمنع الاقتراب منها أو لمسها، لما قد تشكله من خطر على حياة المواطنين".

وأشارت الوزارة، بحسب التطبيق، إلى "ضرورة الابتعاد فوراً عن موقع الجسم المشبوه، والإبلاغ عنه عبر الاتصال برقم الطوارئ (911)".

وفي وقت سابق، حذرت السلطات العراقية، من تداعيات استهداف مواقع عراقية وذلك بعد تعرض مقر للحشد الشعبي في محافظة بابل الى قصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

في حين، نددت بما اسمته بـ"الاعتداء غير المسوغ" الذي تتعرض له إيران من قبل الولايات المتحدة واسرائيل.

وتعرّضت منطقة جرف الصخر (جرف النصر) شمالي بابل، في وقت سابق، لقصف استهدف مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، بحسب مصادر أمنية ورسمية، وسط استمرار التحقيق في ملابسات الهجوم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط والخليج تصعيداً عسكرياً غير مسبوق عقب تنفيذ إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً على إيران، التي سارعت إلى الرد بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من المدن في المنطقة.