توجيه عاجل من الداخلية العراقية باتخاذ إجراءات سريعة ورادعة

شفق نيوز/ في خضم التطورات الأمنية المتسارعة، خصوصاً ما شهدته العاصمة بغداد، خلال الساعات القليلة الماضية، وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، مساء الخميس، بالإخبار عن أي حادث، وسرعة إتخاذ الإجراءات الرادعة.

جاء ذلك، خلال رئاسة وزير الداخلية اجتماعاً في مقر الوزارة، ضم وكيل شؤون الشرطة وقائدي شرطتي الكرخ والرصافة، وعدداً من المديرين العموميين والضباط، لمناقشة الخطط الأمنية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشدد الشمري، وفق البيان، على ضرورة "التنسيق المشترك بين القواطع الأمنية والإخبار عن أي حادث وسرعة إتخاذ الإجراءات الرادعة"، مؤكداً أهمية "تكثيف عمل الدوريات خاصة النجدة ومتابعة الإجراءات المتخذة حتى ما بعد الحادث ونقل صورة واضحة عن تفاصيله".

ووجه وزير الداخلية، بالمتابعة الحثيثة لجميع قواطع المسؤولية وإتخاذ كل ما من شأنه محاسبة المخالفين لضوابط المرور خاصة في الشوارع وعدم السماح لأية عجلة أو دراجة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال.

وحث على متابعة الحوادث من قبل الدوائر المختصة وتحليلها ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم قانونياً، مشدداً على ضرورة "تطوير الخطط الأمنية أو إعادة النظر بها بحسب المستجدات الحاصلة، والعمل على دعم جميع من يعمل تحت مظلة القانون وتقديم العون له بالشكل المناسب".

وشهدت العاصمة بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة، مساء الخميس، انتشاراً مكثفاً لقوات متعددة الأصناف والمهام، في مشهد لم يحدث منذ سنوات.

وفي موازاة هذا الانتشار، غصت بعض شوارع شرق القناة إضافة إلى شارع فلسطين وزيونة، بالعجلات المتكدسة مخلفة ازدحاماً كبيراً، وفق شهود عيان تحدثوا لوكالة شفق نيوز.

ويأتي هذا التحرك، بالتزامن مع زيارة أجراها القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، في العاصمة بغداد.

وقرر وزير الداخلية، بوقت سابق من اليوم، نقل قائد الفرقة الأولى في قيادة الشرطة الاتحادية، إلى منصب مدير عمليات القيادة، وتكليف اللواء أحمد غادر بمنصب قائد الفرقة.

وكان مصدر في الشرطة العراقية، أفاد صباح اليوم، بأن فرع شركة "كاتربيلر" الأمريكية الخاصة بالمعدات الإنشائية، ومعهد "كامبرج" البريطاني التعليمي في العاصمة بغداد تعرضا الى هجومين منفصلين، لكنهما لم يُخلِّفا إصابات بشرية تُذكر سوى أضرار مادية لحقت بمبنيي الشركة والمعهد.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن استهدف مجهولون مساء الأحد الماضي مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأمريكي الأول في منطقة شارع فلسطين والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.