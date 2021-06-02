"توجيه عاجل".. فوج امني خاص الى البصرة لحماية ميناء الفاو وفض النزاعات

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في البصرة اقصى جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، عن إصدار وزير الداخلية عثمان الغانمي توجيهاً عاجلاً يقضي بارسال فوج أمني خاص إلى المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الغانمي أصدر توجيها بنقل فوج أمني من قوات النخبة إلى محافظة البصرة، والتي يزورها حالياً لمتابعة الوضع الأمني فيها".

وبين المصدر، أن "الفوج الأمني سيقع على عاتقه حماية العمل في ميناء الفاو الكبير، وكذلك تنفيذ واجبات عاجلة لفض النزاعات العشائرية المسلحة".

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، صباح اليوم، الى محافظة البصرة، وبرفقته نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري.

وعقد الغانمي فور وصوله، اجتماعاً أمنياً مع رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني، والقادة الامنيين لمناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالوضع الامني في المحافظة.

وعقب الاجتماع أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، تهيئة الاجواء الامنة مع اقتراب الانتخابات بعيدة عن النزاعات، مبيناً أنه تمت دراسة كل العوامل التي تساعد على اجراء انتخابات حرة ونزيهة بالبصرة التي نتواجد فيها او على مستوى باقي المحافظات.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع قيادة عمليات البصرة، بحضور عدد من القادة الامنيين، إن اهم الملفات التي تمت مناقشتها هو موضوع المخدرات وكيفية الحدمنها، مشدداً على انهاء هذا الملف وقطع الطريق امام التجار والمروجين.

وتابع أن هذا الامر نعمل للقضاء عليه نهائياً، اضافة إلى أن احد اهم الملفات التي دار الحديث عليها في البصرة هو القضاء على النزاعات العشائرية واعتقال مثيري تلك النزاعات.

واضاف الوزير الغانمي، أن الوزارة ستهيئ قوة خاصة لتأمين ميناء الفاو الكبير بكل بواباته، مؤكداً سيكون عمل تلك القوة بعيداً عن اي ضغوطات، على حد قوله.