سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توجيه عاجل بالتحقيق.. شجار بين الجيش والشرطة وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-04-25T05:35:25+0000
توجيه عاجل بالتحقيق.. شجار بين الجيش والشرطة وسط بغداد

شفق نيوز/ وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الاثنين، بحجز المنتسبين من الجيش والشرطة المشتركين بالمشاجرة التي وقعت قرب مستشفى اليرموك وسط العاصمة، وتشكيل مجلس تحقيقي بالحادثة.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب قيادة عمليات بغداد، وورد الى وكالة شفق نيوز، فأنه "عقب انتشار فيديو على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شجارا واشتباكا بالأيادي بين مجموعة من المنتسبين من الجيش والشرطة بالقرب من مستشفى اليرموك ببغداد، وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بحجز جميع المنتسبين المشاركين في الحادث وتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادث"، مشدداً على "ضرورة محاسبة المقصرين وفق القوانين النافذة في وزارتي الدفاع والداخلية وذلك لتفادي وقوع حالات مماثلة لها".

وأضاف بيان عمليات بغداد أن "وجود منتسب مخالف لا يمثل سلوك منتسبي قواتنا الأمنية البطلة الملتزمة بالأوامر والتوجيهات الصادرة من مراجعهم العسكرية العليا".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددا من منتسبي الشرطة والجيش وهم يتشاجرون بالأيدي قرب مستشفى اليرموك وسط العاصمة بغداد، فيما لم يكشف لحد الآن عن أسباب وقوع الحادث.

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

اعتقال متهمين افتتحا "موقفي سيارات" وهميين في بغداد

Date: 2022-03-21 17:02:50
اعتقال متهمين افتتحا "موقفي سيارات" وهميين في بغداد

إعتقال شخصين بحوزتهما قنابل المولوتوف الحارقة في بغداد

Date: 2020-12-09 04:33:12
إعتقال شخصين بحوزتهما قنابل المولوتوف الحارقة في بغداد

إحباط ثاني محاولة انتحار خلال ساعات معدودة في بغداد

Date: 2021-03-28 17:45:55
إحباط ثاني محاولة انتحار خلال ساعات معدودة في بغداد

بغداد.. الأمن يطيح باثنين "دوّارة" سرقا أكثر من 13 ألف دولار وجواز سفر من أحد البيوت

Date: 2021-11-29 06:36:22
بغداد.. الأمن يطيح باثنين "دوّارة" سرقا أكثر من 13 ألف دولار وجواز سفر من أحد البيوت

إصابة شرطي بانفجار استهدف امدادات التحالف ببغداد

Date: 2020-09-05 19:37:37
إصابة شرطي بانفجار استهدف امدادات التحالف ببغداد

مصرع وإصابة 41 شخصاً في حريق "ابن الخطيب" (تحديث)

Date: 2021-04-24 19:40:04
مصرع وإصابة 41 شخصاً في حريق "ابن الخطيب" (تحديث)

الإطاحة بمبتزين الكترونيين وخاطفين في بغداد وبابل

Date: 2021-07-30 16:12:25
الإطاحة بمبتزين الكترونيين وخاطفين في بغداد وبابل