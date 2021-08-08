سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توجيه جديد يلغي "اجازات" أفراد الامن في العاصمة العراقية

Category: أمـن

Date: 2021-08-08T16:56:02+0000
توجيه جديد يلغي "اجازات" أفراد الامن في العاصمة العراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاحد، عن صدور توجيه جديد يقضي بالغاء "نظام الاجازات" والعمل بنظام "الثلاث وجبات" لافراد قوى الامن بالعاصمة العراقية بغداد خلال شهر محرم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه وضمن خطة شهر محرم صدر توجيهاً جديداً من قيادة عمليات بغداد يتضمن الغاء نظام الاجازات البديل، والعمل بنظام الثلاث وجبات لكافة ضباط ومنتسبي القوات الأمنية.

وأوضح أن التوجيه يشمل جميع القطعات الامنية الماسكة للارض في العاصمة بغداد.

ويصادف العاشر من شهر اب الجاري، مطلع شهر محرم وهو الشهر الأول من العام الإسلامي، والذي يشمل طقوسا ومراسم لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد في عام 680 م.

وعادة، يتدفق ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العراق من أجل الصلاة والعبادة والدعاء وسط اجراءات امنية مشددة.

 

related

تبديل القوة العسكرية المسؤولة عن أمن بغداد

Date: 2020-07-24 08:43:17
تبديل القوة العسكرية المسؤولة عن أمن بغداد

صور.. الكاظمي يوجه عمليات بغداد بتأمين الأهداف الحيوية في العاصمة

Date: 2021-01-01 11:38:01
صور.. الكاظمي يوجه عمليات بغداد بتأمين الأهداف الحيوية في العاصمة

عمليات بغداد تتخذ إجراءات مشددة لتطبيق حظر التجوال

Date: 2021-05-12 15:39:16
عمليات بغداد تتخذ إجراءات مشددة لتطبيق حظر التجوال

عمليات بغداد: توقيف المعتدين على طالبة متظاهرة

Date: 2019-10-28 20:33:58
عمليات بغداد: توقيف المعتدين على طالبة متظاهرة

عمليات بغداد تعتقل مجموعة مسلحة اعتدت على مستشفى وسط العاصمة

Date: 2021-07-17 18:01:00
عمليات بغداد تعتقل مجموعة مسلحة اعتدت على مستشفى وسط العاصمة

منظومة الليزر التابعة للسفارة الأمريكية تسقط طائرة عراقية مسيرة

Date: 2020-12-16 15:25:19
منظومة الليزر التابعة للسفارة الأمريكية تسقط طائرة عراقية مسيرة

اعتقال عصابة للسمسرة والاتجار بالبشر غالبية افرادها فتيات في بغداد

Date: 2019-09-06 15:35:43
اعتقال عصابة للسمسرة والاتجار بالبشر غالبية افرادها فتيات في بغداد

بعد انتهاء تظاهرات تشرين.. قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطرق المغلقة

Date: 2020-10-27 06:59:18
بعد انتهاء تظاهرات تشرين.. قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطرق المغلقة