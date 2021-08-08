توجيه جديد يلغي "اجازات" أفراد الامن في العاصمة العراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاحد، عن صدور توجيه جديد يقضي بالغاء "نظام الاجازات" والعمل بنظام "الثلاث وجبات" لافراد قوى الامن بالعاصمة العراقية بغداد خلال شهر محرم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه وضمن خطة شهر محرم صدر توجيهاً جديداً من قيادة عمليات بغداد يتضمن الغاء نظام الاجازات البديل، والعمل بنظام الثلاث وجبات لكافة ضباط ومنتسبي القوات الأمنية.

وأوضح أن التوجيه يشمل جميع القطعات الامنية الماسكة للارض في العاصمة بغداد.

ويصادف العاشر من شهر اب الجاري، مطلع شهر محرم وهو الشهر الأول من العام الإسلامي، والذي يشمل طقوسا ومراسم لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد في عام 680 م.

وعادة، يتدفق ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العراق من أجل الصلاة والعبادة والدعاء وسط اجراءات امنية مشددة.