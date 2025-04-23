توجيه تهمة جديدة لـ"أم اللول"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن المدعوة "هديل السامرائي والشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أم اللول" تواجه تهمة جديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تهمة جديدة تواجه المدعوة (هديل السامرائي) الملقبة (أ اللول) وفق المادة 36 من قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدر القضاء العراقي حكماً بسجن المشهورة على شبكات التواصل الاجتماعي هديل خالد، المعروفة بلقب "أم اللول"، بست سنوات، وذلك بعد نقض الحكم المؤبد الصادر بحقها سابقاً.

وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض في شهر آيار/ مايو 2024 على "أم اللول" بتهمة المتاجرة بالمخدرات، وفي 29 آيار/ مايو 2024 أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن المؤبد عليها بعد إدانتها بتجارة المخدرات الدولية.