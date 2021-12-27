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توجيه بإغلاق مخيم يضم عوائل داعش في الموصل خلال 3 أيام

Category: أمـن

Date: 2021-12-27T13:54:16+0000
توجيه بإغلاق مخيم يضم عوائل داعش في الموصل خلال 3 أيام

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بصدور توجيه رسمي بإغلاق مخيم الجدعة الخامس الذي تتواجد فيه عوائل عناصر داعش البالغ عددها 1250 عائلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "برقية وصلت إلى الجهات الامنية تبلغهم فيها بإغلاق المخيم خلال 3 ايام"، لافتا إلى أن "العوائل الموجودة فيه اغلبها ترفض المغادرة خوفاً من العمليات الانتقامية والثارات العشائرية بالاضافة الى الرفض المجتمعي لهذه العوائل".

واشار الى أن "هنالك مايقارب 450 عائلة من جنوب الموصل ترفض العشائر هناك عودتهم وهناك ما يقارب 300 عائلة من غرب وجنوب غرب نينوى ايضاً تواجه رفضا عشائريا".

وتابع المصدر أن "القيادات الامنية ترفض السماح لكل هذه العوائل بالإستقرار داخل مدينة الموصل حتى لا تتحول الى (وكر)" على حد وصفهم للامر.

ورفض مدير الهجرة والمهجرين في نينوى خالد عبد الكريم التعليق على هذا القرار.

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