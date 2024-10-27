منها ما تخص أيام العطل .. الداخلية تصدر توجيهات للسيطرات في بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، بأن تكون سيطرات التفتيش خاصة أيام العطل على جوانب الطريق وعدم قطع الشوارع أمام المواطنين في بغداد والمحافظات.

كما وجه الشمري، في حال وجود ضرورة أمنية لعملية تفتيش او نصب سيطرة داخل أحد الشوارع بفتح أكثر من سايد وبما يسمح بمرور عجلات المواطنين بانسيابية عالية وعدم خلق زحامات مرورية، حسبما ذكره بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وشدد الوزير على متابعة هذا التوجيه من قبل القادة والآمرين والدوائر التخصصية ومحاسبة المقصرين في ذلك.