سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

توجيهات عسكرية تخص الأسلحة والذخيرة الحية باحتجاجات بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-24T12:42:48+0000
توجيهات عسكرية تخص الأسلحة والذخيرة الحية باحتجاجات بغداد

شفق نيوز/ أصدرت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، توجيهات بمنع حمل واستخدام الاسلحة والذخيرة الحية في مناطق التظاهرات، وذلك عشية احتجاحات مرتقبة في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "اصدرت  أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".

واكدت على "اهمية ووجوب التعامل  بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية  واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة".

واهابت القيادة بـ"كل المتظاهرين بالتمسك بسلمية التظاهرات  والتي اثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة"، مؤكدة أهمية "المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية".

وشددت عمليات بغداد على "أهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت والتي تنتشر بعموم القواطع  لواجبات حماية المتظاهرين و الأهداف الحيوية والمال العام والخاص". 

وكان ناشطون قد دعوا إلى الخروج باحتجاجات حاشدة يوم غد الأحد المقبل في الذكرى السنوي الأولى لانطلاق أكبر موجة احتجاجات بالعراق في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتأتي الاحتجاجات للضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيحاء بتعهداتها الخاصة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات في البلاد من شأنها إبعاد الفاسدين ومحاكمتهم وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة. 

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل عام في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، ونجحت في إجبار حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها أواخر العام الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف دامية، إذ تحولت ساحات التظاهرات لساحة مواجهات مفتوحة بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحين مجهولين وآخرين يشتبه أنهم من فصائل شيعية موالية لإيران من جهة أخرى.

كما تعرض عشرات الناشطين في الحراك الشعبي إلى الاختطاف والاغتيال على يد مسلحين مجهولين طوال عام من عمر الاحتجاجات.

ووفق أرقام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فإن 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قضوا في الاحتجاجات.

وإبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، شكل الكاظمي لجنة تحقيق في أعمال العنف، متعهداً بتقديم المتورطين للعدالة، إلا أن اي متهم لم يمثل أمام القضاء لغاية الآن.


related

رويترز: 40 قتيلا وجريحا باستخدام الامن القنابل ضد المحتجين ببغداد

Date: 2019-11-21 10:34:07
رويترز: 40 قتيلا وجريحا باستخدام الامن القنابل ضد المحتجين ببغداد

اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق

Date: 2020-01-28 13:31:38
اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق

قُبيل احتجاجات مرتقبة.. نشر قوات الأمن وسط بغداد

Date: 2020-10-23 19:22:39
قُبيل احتجاجات مرتقبة.. نشر قوات الأمن وسط بغداد

حظر دخول عجلات الحمل وسير الدراجات النارية والهوائية في العاصمة بغداد

Date: 2019-10-14 11:14:54
حظر دخول عجلات الحمل وسير الدراجات النارية والهوائية في العاصمة بغداد

تبديل القوة العسكرية المسؤولة عن أمن بغداد

Date: 2020-07-24 08:43:17
تبديل القوة العسكرية المسؤولة عن أمن بغداد

ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين باحتجاجات الجمعة في بغداد

Date: 2019-11-01 19:45:41
ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين باحتجاجات الجمعة في بغداد

مصدر: بغداد تغلق اغلب مداخلها

Date: 2020-03-15 12:45:18
مصدر: بغداد تغلق اغلب مداخلها

امرأة تقذف بطفليها من جسر في نهر دجلة ببغداد وانتشال جثتيهما

Date: 2020-10-17 07:33:31
امرأة تقذف بطفليها من جسر في نهر دجلة ببغداد وانتشال جثتيهما