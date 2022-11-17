توجيهات جديدة من الداخلية العراقية وفرق قتالية في بغداد خلال شهر 

شفق نيوز/ أصدر وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، توجيهات جديدة تخص تشكيلات وزارته، فيما أشار إلى دخول فرق قتالية الى العاصمة بغداد مع مطلع شهر كانون الأول المقبل.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الشمري التقى عدد من القيادات الأمنية وأصدر عدة توجيهات، بينها ضرورة مساعدة المواطنين وعدم استفزازهم، وعدم السماح بالاعتداء على أي منتسب من اي مواطن"، كما وجه الشمري "الحكم بالطرد من الخدمة بحق أي منتسب ثبت عليه تلقي الرشوة".

وأشار الشمري إلى "جلب الفرق القتالية الى بغداد لغرض استلام الملف الامني"، موضحا أن "مقر الفرقة الالية شرطة اتحادية مع لواء، يتم جلبهم الى بغداد نهاية تشرين الثاني لاستلام الملف الامني".

وبين أن "الفرقة الخامسة مع الويتها، ومقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مع الويتها يتم جلبهم الى بغداد نهاية العام الحالي، لاستلام الملف الامني في بغداد".