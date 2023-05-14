توجيهات جديدة بشأن أصحاب الـ"تك تك" في منطقة ببغداد

شفق نيوز / أصدرت قوات الأمن العراقية، يوم الأحد، توجيهات عدة لحل أزمة "التك تك" في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد، من بينها وضع "باركود" ورقم هاتف صاحب الدراجة، لتسهيل تنقلها بشكل رسمي.

وأوضح مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن "بعد الحملة المرورية التي حصلت على أصحاب التكاتك، ورفض وجهاء قضاء المحمودية من تجوال أصحابها لكثرة مشاكلهم في القضاء، اجتمع آمر لواء 25 فرقة 17 العقيد الركن علي عبد الرزاق عبد، مع الوجهاء وخرج بحلول مؤقتة ترضي الأهالي وعدم قطع أرزاق أصحاب الدراجات المذكورة وتخفيف الضغط عن العائلات الفقيرة".

ووجه آمر اللواء، وفق المصدر، بطبع باج خاص صادر من مقر اللواء 25 لأصحاب (التك تك) وتثبيتها على الدراجة، يحمل هذا الباج (بار كود) بداخله ملف أمني كامل لصاحبه". وبحسب التوجيهات، يحمل (بار كود) موقعاً لاستقبال الشكاوى من قبل المواطنين، وهذا الملصق عليه (بار كود) أمني بداخله معلومات سائق (التك تك) ورقم هاتفه.

ولفت المصدر، إلى "فرض تعهد خطي على صاحب الدراجة بعدم افتعال المشكلات او مضايقة الأهالي والتبليغ عن جميع الحالات المشبوهة وعدم رفع صوت المذياع وعدم السير بالاتجاه المعاكس، إضافة إلى تعهد آخر من صاحب (التك تك) بإكمال معاملته المرورية وتسجيلها أصولياً".