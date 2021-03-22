توتر أمني في ذي قار بسبب مذكرة قبض بحق شيخ عشيرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بصدور أمر قضائي بإلقاء القبض على شيخ عشائر خفاجة العام في العراق، مشيراً إلى أن المئات من رجال العشيرة خرجوا مسلحين وقطعوا طريقاً رئيسياً في المحافظة لمنع تنفيذ الأمر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق الشطرة أصدرت أمر قبض بحق الشيخ عامر غني الصگبان شيخ عشائر خفاجة العام في العراق، وذلك لوجود دعوى قضائية في المحكمة ضد الشيخ بسبب خلاف مع احد الاشخاص وبلدية الشطرة على موقع أرض زراعية وعلوة للأبقار".

وأشار إلى ان نحو 500 رجل مسلح من عشيرة الشيخ في مناطق خفاجة شمالي محافظة ذي قار، قعطوا الشوارع بالاطارات المحترقة والطريق الذي يربط قضاء الشطرة بقضاء الغراف احتجاجا على صدور مذكرة القبض.

وأضاف المصدر، أن "هناك تصعيدا سيشمل كافة مناطق العراق، ولن يقتصر على ذي قار".