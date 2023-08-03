توتر أمني في الكوفة بعد اعتقال عنصر بفصيل مسلح بتهمة "الإرهاب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الخميس، بحدوث توتر أمني في قضاء الكوفة بالمحافظة نتيجة اعتقال شخص ينتمي لسرايا السلام بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، فيما وصلت قوة من السرايا الى مكان الاعتقال محاولة إطلاق سراحه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "قوة من مديرية مكافحة اجرام الكوفة القت القبض، اليوم، على شخص قادم من محافظة بابل مطلوب لديها بمواد تتعلق بالإرهاب"، مبينا أن "المعتقل ينتمي لسرايا السلام في المحافظة".

وأضاف المصدر أنه "بعد اعتقال المطلوب قامت قوة عسكرية تابعة لسرايا السلام بالوصول إلى مكتب المكافحة في الكوفة، للمطالبة بإطلاق سراحه"، لافتا الى "حدوث توتر أمني بين الطرفين حالياً".