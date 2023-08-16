توتر أمني في العمارة على خلفية مقتل شيخ عشيرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بحدوث توتر أمني في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان على خلفية مقتل شيخ عشيرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين تبادلوا إطلاق النار من ليلة أمس حتى ساعات الصباح الأولى في المدينة.

وأضاف المصدر، أن قطعات الجيش والشرطة انتشرت بحثا عن متهمين باثارة النزاعات وتحاول فض الاحتقان الحاصل هناك.

وكان مصدر أمني، قد افاد أمس الثلاثاء بمصرع شيخ عشيرة نتيجة نزاع عشائري في وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "نزاعا عشائريا اندلع، أمس، في منطقة الماجدية، وسط مدينة العمارة، ما أدى الى مقتل شيخ عشيرة المواجد عبد السادة الماجدي وهو ايضا يعمل مشرفا تربوياً"، مبينا ان "الوضع قد يتفاقم للأسوأ خصوصاً بعد مقتل الشيخ".