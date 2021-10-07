توتر أمني جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بتجدد نزاع عشائري طاحن جنوبي المحافظة بسبب خلافات سابقة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من الجيش والشرطة طوقت ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بسبب تجدد نزاع عشائري بين عشيرتي الزرگان وال شميس، نتيجة جريمة قتل سابقة بين الطرفين".

وأضاف، أن "النزاع بين الطرفين تجدد فجر اليوم، نتيجة انتهاء العطوة- الهدنة- بين العشريتين وفشل تدخل رجل الدين المعروف جعفر الإبراهيمي، في فرض عطوة جديدة بينهما".

وأشار إلى أن "النزاع الذي وقع بين العشريتين استخدم فيه السلاح المتوسط وادى لحرق منازل داخل عدد من بساتين النخيل"