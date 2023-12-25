توتر أمني بين السرايا وقوة من الحشد في حي العامل غربي بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاثنين، بحدوث توتر أمني افضى إلى اشتباكات مسلحة بين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وقوة من الحشد الشعبي غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة تخللها إطلاق نار بين قوة من سرايا السلام والحشد الشعبي في حي العامل غربي العاصمة.

وأضاف المصدر؛ أنه حسب المعلومات الأولية ان المشاجرة اندلعت بعد وضع للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس ضمن المنطقة المذكورة اعلاه.

وتابع المصدر؛ أن قوات الشرطة الاتحادية استنفرت وحداتها في المنطقة وقامت بغلق مداخل المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع.