توتر أمني بمدينة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري عنيف بأحد اقضية المحافظة على خلفية ثأر عشائري سابق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "النزاع اندلع بين عشيرتي (البطوط والشاهين) بقضاء الكحلاء جنوبي مدينة ميسان مركز المحافظة، واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

وتابع المصدر، ان "القوات الامنية تدخلت واوقفت النزاع بين الطرفين"، لافتا إلى ان "مسؤولي القضاء المحليين ابلغوا قائد عمليات ميسان بضرورة ارسال تعزيزات عسكرية للكحلاء خوفا من تجدد النزاع بين الطرفين".

واشار الى ان "النزاع اندلع بسبب خلافات عشائرية سابقة بين الطرفين، تسببت بمقتل ما يقارب الـ8 اشخاص، ولم يفلح طرفا العشيرتين في التوصل إلى اتفاق، ينهي الخلافات بينهما".