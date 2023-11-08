توتر في البصرة.. قتيلان وإصابة عنصر أمني بإطلاق نار وسط استنفار وقطع للطرق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى واستنفار امني في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين قتلا واصيب عنصر أمني بنزاع مسلح بين جهتين مسلحتين غير معرفتين".

ولفت الى ان "اوامر صدرت من القيادات العليا بالاستنفار وقطع بعض الطرق وانتشار فوري واسع بمختلف ابمناطق تجنبا من التصعيد".

وتابع ان "شرطة البصرة وجهت بقطع طريق المطار وبعض التقاطعات بحثا عن مجهولين أطلقوا النار على دورية للنجدة في الأمن الداخلي، ومعلومات عن اصابتين في عناصر النجدة".