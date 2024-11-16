توتر عشائري بمحافظة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة المثنى، اليوم السبت، بتجدد الصراع العشائري بين الصفران والبركات شمال مدينة السماوة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "لجنة حكومية اجرت اليوم كشفاً على منطقة الجزيرة المتنازع عليها بين عشيرتي البركات والصفران الا ان الاخيرة قامت بطرد اللجنة".

وبين المصدر، ان " عشائر الصفران هاجمت اليوم منازل البركات القريبة من منطقة الجزيرة باستخدام الرصاص الحي وبكثافة، حيث هرب افراد عشيرة البركات إلى مناطق أخرى ".

واضاف، ان" افراد عشيرة البركات قاموا بالتجمع تحسبا للرد على الصفران بعد هجومهم الأخير"، مبينا ان "قوات امنية كبيرة وصلت لمنطقة الحادث لغرض تهدئة الاوضاع بين الطرفين".