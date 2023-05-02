"تهريب العملة".. ضبط 144 فيزا كارت بحوزة مسافر في مطار النجف

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الثلاثاء، ضبط محاولة تهريب 144 فيزا كارت من منفذ مطار النجف الدولي.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في متابعة مهربي العملة وكل ما له صلة بإخراج العملة بشكل مخالف للضوابط والذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، تمكنت كوادر مديرية منفذ مطار النجف الدولي من إلقاء القبض على مسافر عراقي بحوزته (144) فيزا كارت معدة للتهريب.".

وأوضح بيان الهيئة، أن تم تنظيم محضر ضبط اصولي وتسليم المتهم مع المضبوطات الى مركز شرطة المطار لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه، مشددة على انها مستمرة في عملياتها للقضاء على عمليات التهريب في جميع المنافذ الحدودية.