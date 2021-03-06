"تهديد أمني" يدفع الأجهزة الأمنية لتطبيق حظر تجوال مشدد غربي الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم السبت، بتطبيق حظر أمني مشدد في قضاء حديثة، بالتزامن مع ساعات الحظر الصحي الشامل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مخطط لاعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة يستهدف المدينة.

وأضاف المصدر، أن "قوات الشرطة المحلية والجيش العراقي، يجرون عمليات انتشار واسعة في شوارع وأحياء المدينة، فضلا عن عمليات تفتيش وتدقيق مشددة لبعض المناطق المتوقع وجود العجلة بها".

ومن الجدير بالذكر؛ أن قضاء حديثة شهد قبل عدة أيام، انفجار عجلة مفخخة أسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من قوات الجيش والحشد العشائري، وذلك أثناء محاولة إبطال مفعول العبوة.