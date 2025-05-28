"تهديد للأرواح".. السوداني يوجه بتوفير جميع الاحتياجات لمعالجة ملف خطير

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أهمية رفع المخلفات الحربية لما تشكله من تهديد للأرواح.

جاء ذلك خلال ترؤس السوداني للاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع شهد مناقشة تقرير اللجنة المختصة برفع المخلفات الحربية، والتأكيد على أهمية إنجاز مهامها وتوفير جميع ما تحتاجه لإكمال إجراءاتها؛ نظراً لما تشكله هذه المخلفات من تهديد للأرواح".

وأضاف، "كما جرى بحث الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية في عملية منح الفيزا الإلكترونية للوافدين إلى البلاد، وتوفر السهولة والفاعلية في الحصول عليها وتبسيط الإجراءات وفق السياقات القانونية المعتمدة".

يذكر أن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أكد في 15 شباط/فبراير 2025، أن العراق يعد من أكثر الدول تلوثاً بالألغام والمخلفات الحربية نتيجة تراكم الحروب والنزاعات على مر العقود الماضية، مشيراً إلى أن هذه المخلفات تمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

وقال الغراوي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن أكثر من 6600 كيلومتر مربع من الأراضي العراقية تم تحديدها كمناطق ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2003، وقد تم تطهير أكثر من 4540 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2024، ورغم هذه الجهود، ما تزال أكثر من 2000 كيلومتر مربع بحاجة إلى عمليات إزالة وتطهير.

وأشار الغراوي، إلى أن محافظة البصرة هي الأكثر تضرراً من هذه المخلفات، حيث تبلغ مساحتها الملوثة نحو 1200 كيلومتر مربع، تليها محافظتي المثنى وديالى.

وأوضح الغراوي، أن الإحصائيات الرسمية تكشف عن تجاوز عدد ضحايا الألغام والمخلفات الحربية في العراق الـ30 ألف شخص منذ عام 2003، بينهم قتلى وجرحى، منهم نساء وأطفال.