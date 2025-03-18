تهديدات بالقتل.. مسلحون يمنعون "صلاة التراويح" في مسجد بصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الوقف السني بصلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة قامت تحت تهديد السلاح بمنع "إقامة صلاة التراويح" في أحد المساجد شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "المسلحين قاموا بتطويق مسجد صلاح الدين الكبير في ناحية ينكجة التابعة لقضاء طوزخورماتو (75كم شرق صلاح لدين)، وهددوا إمام ومؤذن الجامع بقتله في حال أقام صلاة التراويح".

وأضاف المصدر أن "المصلين اضطروا إلى مغادرة المسجد ولم يقيموا صلاة التراويح بعد تدخل القوات الأمنية التي قامت بإغلاق المسجد للحيلولة دون حصول أي تطورات أمنية".

وتابع أن "سبب إقدام المسلحين على ذلك ما زال مجهولاً".